Зарубежные IT-компании «приземлят» в России

Законопроект, обязывающий иностранные IT-компании иметь полноценные представительства в России, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.



Так называемый «закон о приземлении» с 1 января 2022 года обяжет всех владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, создать в России филиалы, открыть свои официальные представительства или учредить юридические лица. Эти компании станут основным каналом связи между головным офисом иностранной компании и российскими регуляторами. Сейчас такого канала связи нет — иностранные платформы зарабатывают миллиарды рублей на российском рынке, но ответственности за деятельность головных холдингов не несут.



По мнению заместителя директора IT-компании «Информатика» (Чувашия) Владимира Иванова, «объём оказываемых услуг западных интернет компаний в России достаточно велик, но налоги, полученные от деятельности в России и денег, заработанных на российских гражданах и компаниях, не выплачиваются»

«На мой взгляд, это несправедливо. Если через механизм создания представительств налоги будут платиться в России – это будет правильно», – считает он.



Директор региональной IT-компании «Квартон» Сергей Байков также поддерживает данную инициативу, ведь она должна помочь уравнять условия работы для российских и иностранных айти-компаний. «Кроме этого это приведёт к появлению новых рабочих мест на территории страны. Процесс идёт во многих сферах экономики России, и этот сектор до сих пор слабо регулировался. Аналогичные процедуры идут или уже прошли во многих крупных экономиках мира, и мы тут немного отстаём в защите собственных интересов», — считает эксперт.



После создания российских представительств у властей появится возможность воздействия на нарушителей, в том числе информирование пользователей о не соблюдении закона компанией, запрет на рекламу ресурса, ограничение его денежных переводов, частичная или полная блокировка.

Генеральный директор агентства системного интернет-маркетинга Uplab Павел Тарелкин также придерживается мнения, что многие страны уже ввели жесткие меры по «приземлению» международных компаний на своей территории и получили при этом положительный эффект.



«Желаний властей абсолютно понятно, хочется сделать, чтоб помимо аспектов цензуры, было с кем разговаривать непосредственно внутри страны. В дальнейшем увязать с вопросом налогов, чтобы технологические гиганты платили налоги по месту получения дохода», — утверждает Тарелкин.



Отметим, что по мнению большинства экспертов действия зарубежных ИТ-компаний на российском рынке непрозрачны, а их взаимодействие с российскими регуляторами затрудняется отсутствием диалога между властями и администрацией онлайн-платформ. Так, Twitter проигнорировал тысячи запросов Роскомнадзора и вышел на контакт с ведомством только после введения регуляторных мер, таких как замедление трафика и угроза блокировки.