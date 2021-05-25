В Чувашии стартовал конкурсный отбор проектов на получение грантов «Агростартап»

25 мая начался конкурсный отбор проектов на получение грантов в форме субсидий для малых форм хозяйствования по двум направлениям.

Это предоставление главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), не предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава КФХ или ИП.

Второе направление – предоставление главе крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальному предпринимателю государственной поддержки в форме гранта на реализацию проекта создания и развития хозяйства (Агростартап), предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является глава КФХ или ИП.

Подать заявку и документы на участие в конкурсном отборе можно до 23 июня 2021 года. Адрес: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 17.

В ведомстве отмечают, что в 2019 на конкурс был подано 54 заявки, отобрано и реализуется 25 проектов, а в 2020-м поступило 82 заявки, отобрано и реализуется 12 проектов.

чувашинформ.рф