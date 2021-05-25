23 мая столичный «Спартак» принимал у себя на своем поле ФК «Шумерля — ШЗСА» во втором туре Чемпионата Чувашии по футболу сезона 2021 года.

Уверенная и плотная игра шумерлинской команды увенчалась победой над прошлогодним чемпионом регионального чемпионата. Счет матча 2:1 в пользу ФК «Шумерля — ШЗСА»!

Поздравляем наших ребят!

А уже в среду, 26 мая, состоится первая домашняя игра нашей команды на Кубок МФС «Приволжье», где шумерлинцы будут принимать саратовский «Сокол-М».

Начало в 18.00 часов. Мы ждем всех на матче!

gshum.cap.ru