23 мая столичный «Спартак» принимал у себя на своем поле ФК «Шумерля — ШЗСА» во втором туре Чемпионата Чувашии по футболу сезона 2021 года.
Уверенная и плотная игра шумерлинской команды увенчалась победой над прошлогодним чемпионом регионального чемпионата. Счет матча 2:1 в пользу ФК «Шумерля — ШЗСА»!
Поздравляем наших ребят!
А уже в среду, 26 мая, состоится первая домашняя игра нашей команды на Кубок МФС «Приволжье», где шумерлинцы будут принимать саратовский «Сокол-М».
Начало в 18.00 часов. Мы ждем всех на матче!
gshum.cap.ru
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