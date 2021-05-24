Чистая вода – мутные перспективы

В этом году исполнится 53 года со дня ввода в эксплуатацию Шумерлинского водозабора и водоочистной станции. Дата, конечно, не юбилейная. Но необходимо отметить, что за прошедшее время серьезных сбоев подачи воды в город не было.



Безусловно, на ВОС работали и работают профессионалы, большинство – женщины. В зной и стужу, в будни и праздники они несут трудовую вахту. Мы, жители, порой и не догадываемся, в каких условиях работают эти люди. Например, во время весеннего паводка работникам водозабора приходится добираться до места пешком или на лодках. Да и в хорошую погоду доехать до Суры на автомобиле проблематично – дороги нет. Очень сложная ситуация складывается в последние годы на ВОС – оборудование изношено до предела, штат сокращен до невозможного: многие уволились сами, остальные работают на износ, практически на одном патриотизме, порой вынужденно, т.к. другой работы в Шумерле для них просто нет, особенно для женщин. Ну, вот куда пойти работать специалистам – лаборантам, химикам и т.п. ?



Состояние водозаборных и других агрегатов – аварийное, трубопроводы сгнили и наполовину заилены. На ВОС то же самое, существует опасность обрушения здания микрофильтров, т.к. железобетонные конструкции полвека эксплуатируются в агрессивной среде, арматура в плитах перекрытия местами превратилась в хрупкую массу. Такое же положение в блоке реагентов. За всё время эксплуатации зданий и сооружений капитального ремонта не проводилось.

Сейчас необходимо срочно принимать меры. На первое время хотя бы составить план действий, провести диагностику технического состояния зданий и оборудования. Понятно, что нет на это денег, но дожидаться ЧП не стоит.



Я вносил предложение в Правительство Чувашии и в администрацию города о том, как сэкономить десятки миллионов рублей на расчистке русла Суры от ила и песка, а деньги направить на модернизацию и ремонт водозабора и ВОС. Но меня не слышат. Или не хотят слышать? Страшно представить, что произойдет в городе, случись ЧП на водозаборе в зимние морозы! Шумерля останется не просто без питьевой воды, а без отопления.

Предлагаю: депутатам городского Собрания совместно со специалистами в данной сфере провести выездную сессию на водозаборе и ВОС, чтобы понять масштабы критической ситуации и попытаться принять превентивные меры, выработать решение и затем обратиться в вышестоящие организации и к властям. Считаю необходимым также пригласить и выслушать мнения профессионалов, бывших работников Водоканала — В.А. Гальченко, В.Н. Холкина, А.Б. Жукова, Н.В. Дудина, И.Н. Ермолаева. Равнодушных быть не должно – необходимо действовать. Это наш город, мы здесь живем!



В те времена, когда водозабор эксплуатировался комбинатом автофургонов, было предусмотрено резервное водозаборное сооружение – фуникулер. На случай выхода из строя основной линии была проложена дополнительная, что позволило бы обеспечить необходимое минимальное водоснабжение. Кроме этого, во всех котельных были резервуары с водой, позволявшие работать определенное время при отключении централизованного водоснабжения. Сейчас это всё пришло в нерабочее состояние либо уничтожено. При этом в дополнение к водозабору в городе функционировали более 15 артезианских скважин. То есть была продумана система, сводившая к минимуму потери в случаях ЧП. Сейчас тоже необходимо задуматься, как восстановить или вновь создать источники водоснабжения, но не взамен Суре, а в дополнение.



В общем, нужна продуманная комплексная долгосрочная программа по водоснабжению Шумерли, а не как сейчас – только оперативные меры в виде расчистки небольшого участка русла реки земснарядом за много миллионов рублей и с эффектом максимум на пару лет. Я уже не раз (начиная с 2017 года) писал на страницах газеты о наименее затратной, экологичной и эффективной альтернативе земснаряду – о струенаправляющих сооружениях по методу советского ученого Потапова. Обращался со своими предложениями, подтвержденными практикой и официальными актами, во многие республиканские профильные министерства и ведомства. Вот и весной этого года еще раз попытался достучаться до Минприроды Чувашии. Увы, ответ пришел как под копирку с прошлогодних: «…предлагаем рассмотреть возможность применения указанного в Вашем обращении метода совместно с администрациями городов Шумерля и Алатырь, а также водопользователями, осуществляющими водоснабжение городов. …Для проведения расчистки, работ, которые приведут к изменениям дна и берегов водного объекта, необходимо приобрести право пользования водным объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование». Правда, последний абзац ответа немного обнадежил: «Министерством в целях определения эффективности предложенного Вами способа и его реального применения в техническое задание на разработку проектной документации на расчистку русла реки Суры в районе водозабора г. Шумерли в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2024 год будут включены требования о подготовке квалифицированной оценки указанного метода, расчета экономической эффективности и возможности его применения на водном объекте».

Повторюсь — обнадежил немного. Но до 2024 года еще далеко, и шумерлинцам нужно действовать сейчас, чтобы спасти от полного разрушения технологическое ядро системы водоснабжения — водозаборные и водоочистные сооружения.

Н. Горячев, житель Шумерли.