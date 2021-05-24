Сцена открыта для любителей

24 мая Шумерля стала местом встречи самодеятельных артистов из разных уголков Чувашии. На сцене ДК «Восход» чествовали победителей республиканского фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Магия Мельпомены».



Всего на фестиваль-конкурс, организованный Республиканским центром народного творчества «ДК тракторостроителей» в этом было заявлено 72 постановки из 20 районов и городов республики, а еще была номинация «Кино» (8 работ). Отборочный этап проходил с марта по май, жюри во главе с народной артисткой СССР Верой Кузьминой оценивало конкурсантов по 25 номинациям. Театральный коллектив ДК «Восход» «Робин Бобин» и народный самодеятельный театральный коллектив «Коляда» представили на конкурс свои постановки – «Хромовые сапожки» и «Бременские музыканты».



Именно «Хромовые сапожки» открыли программу заключительного мероприятия. Ведь постановка театрального коллектива «Робин Бобин», посвященная теме строительства Сурского оборонительного рубежа, завоевала гран-при конкурса. Награда была вручена автору сценария и режиссеру-постановщику Татьяне Фленовой, которая в свою очередь поблагодарила за сотрудничество шумерлинского краеведа Анатолия Пояндаева. Отрывки из конкурсных выступлений показали коллективы из Аликовского, Мариинско-Посадского, Ибресинского, Шемуршинского районов и театральный коллектив «Коляда» Шумерли.



Присутствовавшая на мероприятии заместитель директора по народному творчеству РЦНТ «ДК тракторостроителей» Валентина Яковлева, хорошо знакомая с успешной деятельностью «Восхода», назвала подобные встречи отличной возможностью для обмена опытом и источником вдохновения для любительских театральных коллективов.



Н. Владимирова.