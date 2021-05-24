Половину месячной зарплаты Глава Чувашии направил на помощь детям в рамках благотворительного марафона

Глава республики Олег Николаев принял решение перечислить 50% от своего месячного заработка в фонд благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства». Об этом он сообщил сегодня, 24 мая, на еженедельной планерке в Доме правительства.

«Я написал заявление о перечислении на нужды детского фонда 50% от своей месячной заработной платы», – заявил руководитель региона.

Председатель Чувашского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Юрий Кислов отметил, что на сегодняшний день собрано чуть более 3 млн рублей. Он также предложил продлить сроки проведения марафона до 1 августа.

Напомним, благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» проводится в республике с 1995 года. Его цель – помочь детям, которые особенно в этом нуждаются. На собранные средства приобретаются лекарства и средства реабилитации, оказывается помощь многодетным и малоимущим семьям, интернатам и медицинским организациям.

В этом году старт ежегодному республиканскому марафону «Именем детства, во имя детства» был дан 18 февраля.

чувашинформ.рф