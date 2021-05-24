Люди выбирают – партия выдвигает

В Чувашии и по всей стране началось предварительное голосование партии «Единая Россия». Впервые оно проходит в электронной форме. В ходе голосования определится, кто будет представлять Партию на выборах в Госсовет Чувашской Республики и в Госдуму России.

Выбрать своего кандидата может любой житель республики, независимо от политических взглядов и принадлежности к политической партии. В этом году партийное предварительное голосование проходит по самой демократичной, открытой модели.

На участие в предварительном голосовании в Чувашии зарегистрировано 220 кандидатов: 67 на выборы депутатов Государственной Думы РФ, 153 – на выборы депутатов Государственного совета Чувашской республики. В среднем в каждом избирательном округе Госсовета зарегистрировано по 7 кандидатов. Самая большая конкуренция – 10 кандидатов – в Моргаушском округе. А на попадание в список партии на выборы в Госдуму РФ претендуют 31 человек.

Это — рекордное число кандидатов, – говорит секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова. – Кто из них станет кандидатом от «Единой России» на осенних выборах, решат жители Чувашии на этой неделе – предварительное голосование завершается 30 мая. Кстати, избирателей в республике зарегистрировано уже более 130 тысяч! То есть голосование является по-настоящему народным, когда дюди выбирают – партия выдвигает.

Голосование проходит на сайте pg.er.ru. Для того, чтобы принять в нем участие необходимо зарегистрироваться через портал Госуслуги. Дальше система выдаст бюллетени для голосования по округу, в котором проживает избиратель. В Чувашии таких бюллетеней будет три: по выбору будущих кандидатов в Государственный Совет Республики, в Государственную Думу РФ по одномандатным округам и в список партии «Единая Россия». Голосование рейтинговое, то есть отметить можно любое количество фамилий. Вся информация о кандидатах и их программах представлена тут же, на сайте pg.er.ru.

Кто станет кандидатом от партии на основных выборах, которые пройдут 19 сентября, решат люди. Партия выдвинет тех, кто наберет наибольшее количество голосов.

Борис Максимов.