О чем нужно знать, если вы решили взять микрозайм

Примерно у каждого пятого российского заемщика есть долг перед микрофинансовыми организациями (МФО), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». За последние полгода приток клиентов в МФО ускорился, в том числе и за счет тех клиентов, которые раньше брали кредиты только в банках. О том, какие правила нужно обязательно соблюдать, если обстоятельства вынудили брать в долг у МФО, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Чаплыгина:
- Услуги МФО по сравнению с предложениями банков стоят дорого. Самое главное при обращении в МФО — минимизировать, насколько возможно, срок пользования заемными средствами и заключать договор лишь тогда, когда все другие источники недоступны (друзья и родственники, заём по месту работы, банковский кредит или кредитная карта). Даже сами МФО называют себя «скорой помощью». Разумеется, никто не станет туда обращаться по незначительному поводу или вызывать её ежедневно в течение нескольких месяцев.
Услуги МФО можно рассматривать только при условии, что вы на 100 % уверены в денежных поступлениях, из которых вы будете гасить заём. Худший и самый опасный сценарий — когда вы занимаете деньги для оплаты уже существующих долгов или покрытия не срочных, а постоянных расходов. Это прямой путь к кредитной ловушке и последующему банкротству.
Если все-таки пришлось обратиться в МФО за микрозаймом, важно помнить следующие правила:
- Полезно проверить, что выбранная вами микрофинансовая организация включена в реестр МФО Банка России. Обращаться к «черным кредиторам», не входящим в реестр, — плохая идея!
- До подписания договора обязательно посчитайте, сможете ли вы расплачиваться с МФО, не рискуя обязательными статьями расходов своего бюджета (уплата налогов и алиментов, платежи за ЖКУ, мобильную связь и интернет, платное образование, приобретение продуктов и прочего необходимого для жизни). В идеале платежи по микрозайму не должны превышать 20-30 % ежемесячного дохода при условии, что других кредитов у вас нет.
- Текст договора с МФО обязательно читать целиком, включая сноски, мелкий шрифт и многостраничные приложения! Многие из-за спешки и усталости пренебрегают этим правилом. Вы должны понимать, какие обязательства на себя берёте. Самая хорошая иллюстрация — «привязанная» к займу страховка. По закону вы можете от нее отказаться, в том числе и после подписания договора (в течение 5 дней). Обязательно заострите внимание и на основных параметрах кредита — посчитайте полную стоимость займа, количество, размер и периодичность платежей по нему, уточните, за что и как будут начисляться неустойки, штрафы и пени.
- Не забудьте о безопасности своих персональных данных, особенно если вы оформляете микрозайм онлайн. Любая конфиденциальная информация (паспортные данные, реквизиты банковской карты и пр.) может вводиться только на защищенных сайтах, адрес которых начинается с https.
- После того как заём будет оформлен, главная рекомендация — не допускать просрочек. МФО нередко рассматривают неуплату как дополнительный заём, причем ставка по нему может оказаться ещё выше!
- Не поддавайтесь на рекламу «раздолжнителей». Если вам настойчиво обещают помочь избавиться от обременительных долгов — значит, это мошенничество, которое лишь ухудшит финансовую ситуацию.
Источник: RG.ru.
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