Отец двоих детей осужден за наркотики

В 2021 году Шумерлинский райсуд приговорил жителя Шумерли к наказанию в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере.

В ноябре прошлого года осужденный попросил своего знакомого через интернет заказать наркотическое средство мефедрон. Тот со своего мобильного телефона связался с продавцом одного из виртуальных магазинов, договорился о приобретении наркотического средства и оплатил онлайн-переводом товар, взамен получив координаты двух закладок наркотика. Вечером того же дня в лесном массиве недалеко от заброшенной эстакады сообщники отыскали один сверток с мефедроном массой 0,49 грамма (является значительным размером), забрали его и вернулись к машине. Тут их и задержали полицейские.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также смягчающие обстоятельства. По месту жительства и работы мужчина характеризуется положительно, не судим, к административной ответственности до совершения преступления не привлекался, находится под наблюдением у врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов с вредными последствиями», не страдает синдромом зависимости от наркотических средств. На иждивении подсудимого — двое малолетних детей. Суд посчитал возможным назначить наименее строгий вид наказания по ч.1 ст. 228 УК РФ в виде штрафа.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.