Несколько дней назад во дворе домов № 12 по улице Маршала Жукова и № 10 по улице Интернациональной произошел вопиющий случай: дворовый электрощит, обеспечивающий подачу электроэнергии на новую спортивную площадку, был варварски сорван неизвестным. Оборваны провода, обесточена линия…

Напомним, в прошлом году двор вошел в число шести городских дворовых территорий по благоустройству в рамках исполнения Указа Главы Чувашской Республики № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Согласно проектно-сметной документации во дворе были выполнены работы по асфальтированию территории, установлено дворовое наружное освещение, построены парковка, детская и универсальная спортивная площадки. За счет республиканского и городского бюджетов сумма всех видов работ по контракту составила чуть более 5 млн 300 тыс. рублей. Один процент от этой суммы вложили сами жильцы.



Казалось бы, нужно только радоваться преобразованиям. И действительно, поначалу жители двух многоквартирных домов с воодушевлением встретили весть о дворовом благоустройстве: и красиво, и функционально. Но их радость оказалась недолгой. С первых дней эксплуатации спортивной площадки стало понятно: внешняя красота не есть показатель качества выполненных работ. Да и детская площадка оставляет желать лучшего: недоделки и ограниченная адресность строения не доставляют особой радости ни детям, ни взрослым.



Во время нашего визита во двор первое, что бросилось в глаза, — отдельные ячейки конструкции-ограждения спортивной площадки сиротливо валялись на земле, пара других, чувствовалось, на скорую руку скреплены самодельными металлическими балками. Как же так? Ведь эксплуатироваться площадка начала всего три недели назад!

«Ну, никак не пригодно это ограждение для футбольной площадки! — начали свой эмоциональный рассказ жильцы дома № 12. — Сетка-ограждение громыхает даже при малейшем прикосновении, а от удара мячом грохот стоит далеко за пределами двора. Пластмассовые крепления ограждения за считанные дни не выдержали эксплуатации, в результате чего от битья мячом ячейки начали срываться».

Мужчины двора, да и мальчики постарше уже не раз латали выходящее из строя ограждение. Но как надо сподручными средствами этого не сделать.



Недовольство качеством возведенной площадки растет. Был случай, рассказывают жильцы, когда мяч пробил раздолбанную от периодических попаданий решетку, перелетел и разбил стекло квартиры на втором этаже.

Обеспокоена и жительница первого этажа, квартирные окна которой напрямую смотрят на спортплощадку. Несколько лет назад она спилила деревья под окнами — загораживали свет. Теперь подумывает, не посадить ли их снова?



«Мальчики, потише! Не бейте так сильно!» – стали всё чаще и чаще раздаваться окрики с балконов домов. Но юные футболисты при всем желании не могут бить по мячу «шопотом». «Футбол — это не шахматы!» – вполне резонно отвечают они. И с ними нельзя не согласиться — за качество материалов конструкции и возможные недочеты подрядчика ответственность несут взрослые.



Кто же утвердил это самое качество и с кем вообще согласовывался проект, задались мы вопросом и связались с заместителем главы администрации города — начальником Управления градостроительства и городского хозяйства Альбиной Ксенофонтовой.



«Проект строительства универсальной спортивной площадки на данной дворовой территории прошел все соответствующие экспертизы, — ответила чиновница. — Идентичный материал ограждения использован и на других дворовых территориях города. И ни у кого никаких проблем нет! Мы вынуждены констатировать, что только в этом дворе такое варварское отношение к возведенной площадке!» — жестко вынесла свой вердикт А. Ксенофонтова.



Для сравнения мы целенаправленно посетили две другие построенные в прошлом году универсальные спортивные площадки — во дворах многоквартирных домов по улицам Коммунальной и Урицкого-Ленина — и обнаружили, что ограждения там сделаны по другому принципу — закреплены снаружи, а в нашем злополучном дворе – изнутри площадки. Этот факт, сдается нам, и является основной причиной разрушения ограждения. Досадно и обидно! Что это – ошибка производителя или подрядчика?



Отдельная история с освещением спортплощадки. Казалось бы, кто поспорит, что свет — это жизнь?! Но не в нашем случае! Освещение на площадке, установленное по периметру двойными светильниками, автоматически включается с наступлением темноты и горит ярким светом ночь напролет. Напрямую в окна жильцов.

Ярко освещенная всю ночь площадка привлекает сюда молодежь со всего города. «Наши мальчишки играют до темноты, а в полночь зачастую погонять мяч приходят великовозрастные парни с других дворов. Наш двор проходной, в самом центре города, заходи – не хочу… Так что грохот и нецензурная брань слышатся здесь до глубокой ночи», — сетуют жильцы.



Что мешает жильцам выяснить местонахождение ключей от площадки и ежедневно открывать и закрывать её, тем самым собственноручно регулируя жизнедеятельность дворового объекта? Вопрос, на который жильцы ответа дать не смогли.



Включать и отключать освещение самостоятельно у жильцов возможности нет – реле расположено в упомянутом нами электрощите, закрытом на ключ. Вернее, закрытом до недавнего времени. Нашелся один «умный», взломал конструкцию и вырубил свет. «Благо», электрощит расположен на расстоянии вытянутой руки, даже школьник без проблем достанет.

К слову, в тот же день освещение было восстановлено, провода изолированы, но щиток остается открытым, что небезопасно.



«Жители изначально были против, чтобы освещение площадки ставилось на баланс их домов, — ответила на наш вопрос о принципе освещения данной спортплощадки начальник отдела ЖКХ администрации города Татьяна Маркина. — Поэтому фонари спортплощадки были подключены к уличному централизованному освещению и поставлены на городской баланс. По этой причине передать ключи от электрощита кому-то из жильцов двора не представляется возможным…»



Сейчас администрация готовит документы на передачу всех площадок, возведенных во дворах, на баланс собственников. Но, в любом случае, даже без официальных документов, ответственность за содержание и сохранность площадок несут жители домов, так как площадки являются элементами дворового благоустройства, разъяснила Татьяна Маркина, добавив, что от ударов мяча решетка просто так слетать не может: «Уверена, что ее целенаправленно разламывают, как и электрощиток».



На чьей же стороне правда? Жильцов, по праву требующих качественное благоустройство, часть средств на которое они собирали всем миром? или чиновников, уверяющих, что всё сделано по нормативам, как надо, просто жильцам нужно бережнее относиться к имуществу?



Возможно, инцидент разрешит экспертиза на предмет выявления причины деформации ограждения. Пожалуй, только она установит: умышленный ли это урон или же ошибки при монтаже конструкции. А для этого нужно начать действовать.



Будет ли найден компромисс? Поживем – увидим. В любом случае газета обязательно будет держать ситуацию в поле зрения.

Ольга Дмитриева.