Трансляции марафона «Новое знание» посмотрели более 12 млн человек

Онлайн к событию подключились и учащиеся школ и вузов Чувашии. 21 мая лекции и дискуссии с участием ведущих мировых экспертов смотрели студенты и сотрудники Чувашского государственного института культуры и искусств, Чувашского государственного аграрного университета и других учебных заведений республики.

Они получили уникальную возможность послушать Илона Маска, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Владимира Мединского, Дмитрия Чернышенко, Сергея Собянина, Сергея Шойгу, Стива Возняка, Владимира Машкова.

Добавим, «Новое знание» — это дискуссии, мастер-классы, лекции, открытые уроки — всего более 100 мероприятий с участием самых авторитетных спикеров.

Сегодня заключительный день марафона. В программе — выступления председатель правления «Сбербанка» Германа Грефа, управляющего директора группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна, главного редактора телеканала RT, МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян и многих других известных персон.

Прими участие в марафоне! Выбери своё новое знание!