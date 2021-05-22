Жительница Чувашии присоединилась к марафону «Новое знание» в Калининграде
Сегодня стартовал региональный этап Всероссийского просветительского Марафона «Новое знание». К Москве присоединились регионы: в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде открылись тематические площадки марафона «Новое знание». Там выступают известные ученые и спортсмены, представители бизнеса и творческих профессий.
Наша землячка Татьяна Ус приняла участие в мероприятиях марафона в Калиниграде. Девушка написала об этом в своих соцсетях.
«Впервые принимаю участие в подобном мероприятии. Успела послушать выступление Илона Маска, Дмитрия Пескова и Сергея Лаврова. Очень здорово, что Калининград смог присоединиться к форуму очно. И я отметила, что темы, которые обсуждались здесь, очень близки и моей малой родине. Когда слушала выступление директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калина ловила себя на мысли, что в Чувашии тоже много уникальных заповедников, лесов, парков, которые требуют особой заботы и внимания.
Например, Заволжье – любимое место всех жителей республики, любимый парк им. 500-летия, Лакреевский лес с могучими дубами — настоящий оазис в центре города.
А сколько красивых мест по всей республике. Считаю, что они обязательно должны появиться на туристической карте региона, страны и мира», — поделилась эмоциями Татьяна.
Напомним, все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.
По словам организаторов, федеральный этап трансляции за два дня уже посмотрели более 12 млн человек.
Наша землячка Татьяна Ус приняла участие в марафоне в Калиниграде
Жительница Чувашии присоединилась к марафону «Новое знание» в Калининграде
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