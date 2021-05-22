Наша землячка Татьяна Ус приняла участие в марафоне в Калиниграде

Жительница Чувашии присоединилась к марафону «Новое знание» в Калининграде

Сегодня стартовал региональный этап Всероссийского просветительского Марафона «Новое знание». К Москве присоединились регионы: в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде открылись тематические площадки марафона «Новое знание». Там выступают известные ученые и спортсмены, представители бизнеса и творческих профессий.

Наша землячка Татьяна Ус приняла участие в мероприятиях марафона в Калиниграде. Девушка написала об этом в своих соцсетях.

«Впервые принимаю участие в подобном мероприятии. Успела послушать выступление Илона Маска, Дмитрия Пескова и Сергея Лаврова. Очень здорово, что Калининград смог присоединиться к форуму очно. И я отметила, что темы, которые обсуждались здесь, очень близки и моей малой родине. Когда слушала выступление директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калина ловила себя на мысли, что в Чувашии тоже много уникальных заповедников, лесов, парков, которые требуют особой заботы и внимания.

Например, Заволжье – любимое место всех жителей республики, любимый парк им. 500-летия, Лакреевский лес с могучими дубами — настоящий оазис в центре города.

А сколько красивых мест по всей республике. Считаю, что они обязательно должны появиться на туристической карте региона, страны и мира», — поделилась эмоциями Татьяна.

Напомним, все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.

По словам организаторов, федеральный этап трансляции за два дня уже посмотрели более 12 млн человек.