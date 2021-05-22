Заключительный день марафона «Новое знание»

Сегодня, 22 мая – заключительный день! Марафон уже назван самым масштабным образовательным онлайн-мероприятием за всю историю России. За первые два дня его посмотрели 12 млн человек.

Директор филиала общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Чувашской Республике, декан историко-географического факультета ЧГУим. И.Н. Ульянова Олег Широков считает, что марафон проходит в очень необычном формате.

«Вместе со студентами историко-географического факультета ЧГУ посмотрели онлайн-лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского. Легкая подача материала, свободный и непринужденный разговор лектора с аудиторией. Я считаю, что не только студентам полезно принимать участие в таком марафоне, преподаватели тоже могут почерпнуть здесь много полезного», — подчеркнул Олег Широков.

Трехдневный марафон проводит общество «Знание» в восьми городах России, в том числе в Москве и Петербурге. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Отметим, что сегодня, в заключительный день марафона, проходят выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Сбербанка Германа Грефа, пианиста Дениса Мацуева, президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко и многих других. Смотреть можно здесь: https://marathon.znanierussia.ru

Станьте участником лучшего образовательного марафона за всю историю России!

Выберите себе спикера и выступление по душе. И получайте новые знания с удовольствием!