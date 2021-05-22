АРМы для фельдшеров

В Чувашии до конца 2021 года появится более 400 автоматизированных рабочих мест (АРМ) для фельдшеров, а также у всех фельдшерско-акушерских пунктов будет доступ к Интернету.

Чтобы рабочее место фельдшера было полностью автоматизировано, как и рабочее место врача, специалисты Медицинского информационно-аналитического центра разрабатывают набор программ. Всю бумажную работу сельский фельдшер сможет вести в электронном виде, что значительно сэкономит силы и позволит больше времени уделить пациентам.



Республиканская медицинская информационная система позволяет вести электронный медицинский документооборот, оформлять направления, рецепты и другие документы в электронном виде, проводить телемедицинские консультации с центральной районной больницей. В конечном итоге все фельдшерско-акушерские пункты республики войдут в единый цифровой контур здравоохранения.



Минздрав Чувашии.