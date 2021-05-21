Приняты новые меры поддержки бизнеса

Как сообщила 13 мая на сессии Госсовета Чувашии и.о. министра финансов Ольга Метелева, изменения в налоговое законодательство республики подготовлены во исполнение поручений Главы региона Олега Николаева.

В первую очередь, в целях снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) (за исключением развозной и разносной розничной торговли и перевозки грузов и пассажиров автомобильным и водным транспортом), предусматривается введение дифференциации потенциально возможного к получению предпринимателями дохода.



В частности, законопроектом предлагается сформировать 5 групп муниципалитетов. К первой группе отнесен город Чебоксары, где отмечаются самые высокие показатели предпринимательской активности. Для него устанавливается коэффициент дифференциации 1,0. Во вторую группу включен город Новочебоксарск с коэффициентом 0,9. Третья группа объединила такие муниципальные образования, как Алатырь, Канаш, Шумерля, Батыревский, Канашский и Чебоксарский районы. Предприниматели этих муниципалитетов смогут воспользоваться понижающим коэффициентом 0,7. В четвертую группу вошли Вурнарский, Ибресинский, Козловский, Комсомольский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Ядринский и Яльчикский районы с коэффициентом 0,6. Для муниципальных образований пятой группы — Алатырского, Аликовского, Красноармейского, Красночетайского, Порецкого, Шемуршинского, Шумерлинского, Янтиковского районов — предусмотрен коэффициент 0,5. С учетом ранее принятых мер поддержки местных бюджетов введение понижающих коэффициентов по патентной системе налогообложения не окажет существенного негативного влияния на сбалансированность местных бюджетов.



Следующее изменение, предусмотренное законопроектом, затрагивает физических и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Так, по предложениям предпринимательского сообщества для пострадавших отраслей предлагается расширить условие применения пониженной налоговой ставки по УСН в 2021 году.



В действующей редакции закона возможность применения пониженной налоговой ставки по УСН (4 % — «доходы», 10 % — «доходы-расходы») ограничена одним основным видом деятельности, доля доходов от которого должна составлять не менее 70 % в общем объеме доходов налогоплательщика. Представленным законопроектом предлагается распространить применение пониженной налоговой ставки по УСН на случаи, когда 70 % в общем объеме доходов налогоплательщика приходится на совокупную долю доходов от основного и дополнительных видов предпринимательской деятельности, вошедших в перечень пострадавших отраслей.



Кроме того, в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством законопроектом предлагается закрепить еще три изменения. В соответствии с Налоговым кодексом РФ региональными законами могут быть установлены ограничения предельного размера доходов от реализации, полученных индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида деятельности, в отношении которого применяется нулевая налоговая ставка по УСН. Одновременно с 1 января 2021 года Налоговым кодексом РФ увеличен размер доходов, при котором налогоплательщик утрачивает право на применение УСН, со 150 до 200 млн рублей. Законопроектом предлагается предельный размер доходов от реализации, в отношении которого применяется нулевая налоговая ставка по УСН, увеличить до 20 млн рублей.



Для граждан, имеющих льготу по транспортному налогу, законопроектом предлагается внести изменения, упрощающие процедуру ее получения, – без предоставления соответствующего заявления. В случае наличия у гражданина в собственности двух и более транспортных средств налоговая льгота будет предоставляться в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога.

Источник: Минфин Чувашии.