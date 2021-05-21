Поздравление с последним звонком

Дорогие выпускники!

От имени Чебоксарского института (филиала)

Московского политехнического университета поздравляю вас

с последним школьным звонком!

Сегодня один из самых волнительных дней вашей жизни — день, когда вы прощаетесь со школой.

11 лет назад у вас случилась одна из главных встреч, которая подарила друзей, знания и творческие способности. Сколько лет бы ни прошло, школьные моменты и места будут всегда дороги и ценны. В памяти навсегда останутся классы, исписанная мелом доска, строгие и мудрые учителя, звонкий и заливистый последний звонок.

Этот день приближает вас к новой встрече — ко взрослой жизни. Возьмите в нее веру в себя, в свои мечты и цели, стремление к знаниям и желание быть первым в своем деле.

Именно вам предстоит умножать мощь и богатство нашей республики и страны. Но главное — всегда помните о родной школе и учителях.

Пусть все ваши начинания заканчиваются успехом! Счастья, удачи и больших побед! В добрый путь!

С уважением, директор Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического

университета А. Агафонов.