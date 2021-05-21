Дорогие выпускники!
От имени Чебоксарского института (филиала)
Московского политехнического университета поздравляю вас
с последним школьным звонком!
Сегодня один из самых волнительных дней вашей жизни — день, когда вы прощаетесь со школой.
11 лет назад у вас случилась одна из главных встреч, которая подарила друзей, знания и творческие способности. Сколько лет бы ни прошло, школьные моменты и места будут всегда дороги и ценны. В памяти навсегда останутся классы, исписанная мелом доска, строгие и мудрые учителя, звонкий и заливистый последний звонок.
Этот день приближает вас к новой встрече — ко взрослой жизни. Возьмите в нее веру в себя, в свои мечты и цели, стремление к знаниям и желание быть первым в своем деле.
Именно вам предстоит умножать мощь и богатство нашей республики и страны. Но главное — всегда помните о родной школе и учителях.
Пусть все ваши начинания заканчиваются успехом! Счастья, удачи и больших побед! В добрый путь!
С уважением, директор Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического
университета А. Агафонов.
Поздравление с последним звонком
Дорогие выпускники!
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