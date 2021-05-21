Под занавес учебного года

Вечером 19 мая двор школы № 1 был заполнен учениками и их родителями, учителями и почётными гостями. Здесь состоялось мероприятие «С чего начинается Родина…», посвященное награждению самых активных учителей, детей и родителей по итогам участия в республиканских и российских конкурсах, значимых социальных проектах.

Почётными гостями школы стали заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Мельников, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев и глава города — председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин, заместитель главы города Чебоксары, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов Виктор Горбунов, депутаты Собрания депутатов Шумерли, директор и главный тренер женского баскетбольного клуба «Атланта» ЧГУ Никита Иванов.



Патриотическое воспитание является одним из главных направлений школы. Поэтому открыли мероприятие юнармейцы, ставшие победителями традиционных ежегодных городских военно-спортивных игр «Зарница». Директор школы Татьяна Полякова в своем выступлении отметила два знаковых проекта, в которых школа приняла участие в этом году: «Лидеры отрасли-2021» и «Сурский рубеж. Победа одна на всех».

«Лидеры отрасли» — это открытый конкурс. Организации образования, науки, культуры, спорта могли принять в нем участие. Победители определялись путем голосования общественности и специального жюри конкурса. 28 апреля были подведены итоги – школа № 1 стала победителем-лауреатом. Это закономерный итог участия школы во многих всероссийских конкурсах и конференциях.



В реализации проекта «Сурский рубеж. Победа одна на всех» приняла участие вся школа. А 14-15 мая проект был презентован на втором Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: профессия, призвание…» в Гатчине Ленинградской области педагогом Валентином Афанасьевым. Тема трудового подвига наших земляков в тылу найдет отражение и в традиционной республиканской научно-практической конференции «Ростки возрождения», курируемой Ассамблеей народов, проживающих на территории Чувашской Республики, политехническим институтом, Чувашским государственным университетом. В этом году она состоится в начале сентября. Татьяна Полякова выразила слова благодарности от всего коллектива школы Министерству образования и молодежной политики, в частности Алле Салаевой, за подаренные стенды, посвященные трудовому подвигу народа.

С 2004 года в школе реализуется проект «Роль театральных технологий в образовательном и воспитательном процессах», который сегодня уже стал муниципальным – «Школа как социокультурный центр развития личности». Сегодня театральная студия – это не только дети, но и огромная армия родителей, учителей. Именно они подготовили последовавшее далее яркое выступления. Кульминацией творческой части программы стало выступление сводного хора детей, родителей, учителей, администрации школы и почётных гостей, исполнившего песню «День Победы».



Далее почётные гости вручили наградные ленты, грамоты и призы победителям в номинациях: «Учитель года» — Наталье Левановой, «Ученик года» – выпускнику 11А класса Павлу Яковлеву, «Я — патриот» – ученице 10А класса Анастасии Фёдоровой, «Родитель года» – Елене Кузнецовой. Благодарственным письмом Минобразования Чувашии была награждена заместитель директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе Елена Дроздова, благодарственным письмом депутата Государственной Думы России Леонида Черкесова – директор школы Татьяна Полякова.



Источник: сайт школы № 1.