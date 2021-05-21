Подарок к летнему отдыху

18 мая в Шумерлинском центре социального обслуживания населения состоялось приятное событие. Депутат городского Собрания депутатов Леонид Пронин привез для детей, пребывающих в отделении помощи семье и детям, спортивный инвентарь для игр на открытом воздухе. Это не первая помощь депутата и волонтëра центру.

Во время летнего отдыха в лагере центра эти подарки наверняка будут самыми востребованными. В этом году во время летних каникул на базе центра отдохнут более ста детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей группы риска.

Марина Абрамова.