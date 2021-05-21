Первая трансляция марафона «Новое знание» набрала более пяти миллионов просмотров

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов марафона. 20 мая участники мероприятия увидели выступления первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, телеведущих Владимира Соловьева и Владимира Познера, президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, директора по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрея Себранта, кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, блогера Ильи Варламова, дизайнера Артемия Лебедева.

Второй день марафона будет не менее насыщенным. Сегодня, 21 мая, запланированы выступления ведущих политиков России. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подготовил лекцию на тему «FakeNews vs Чистое знание», а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет открытый урок-дискуссию «Актуальные уроки международных отношений». Мэр Москвы Сергей Собянин расскажет об урбанистике современной столицы. В 16:00 начнется его лекция «Мегаполисы как основа развития современной цивилизации», где Сергей Семенович затронет опыт Москвы и других городов в противодействии пандемии COVID-19.

Также 21 мая в рамках Марафона на сайте российского общества «Знание» будет проведен «открытый урок» для студентов образовательных организаций высшего образования.

Спикерами мероприятия станут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, известный российский математик Иван Ященко.

Так, студенты ЧГУ им. Ульянова планируют слушать онлайн-лекцию «Мифы о русской истории», В. Мединского сегодня в 13.00 в Доме научной коллаборации им. Абрукова на базе университета. А затем принять участие в обсуждении материала.

Напомним, трансляция мероприятий доступна на сайте марафона «Новое Знание».

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в городах: от Калининграда до Владивостока. Каждый — представляет одно из направлений просветительской деятельности: спорт, история и культура, наука и технологии, информационные технологии, индустрия и промышленность.