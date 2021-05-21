В минувшие среду и четверг на центральной площади города работала мобильная лаборатория по вакцинации от коронавируса. С 11.30 до 17.30 час. любой желающий, если нет противопоказаний, мог подойти и привиться.

Процедура проста: перед вакцинацией каждый пациент проходит обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, давления, сатурации. На предмет противопоказаний оформляется анкета и добровольное согласие на прививку.

Вакцинация проводится в два этапа: вначале внутримышечно вводится первый компонент в дозе 0,5 мл, через 21 день — второй компонент в дозе 0,5 мл. Для второй дозы вакцины нужно подойти в прививочный кабинет ММЦ.

Сертификат о прививке можно будет получить в 336-ом кабинете Шумерлинского ММЦ или в «личном кабинете» на портале госуслуг.



Как констатировал исполняющий обязанности главного врача Шумерлинского ММЦ Дмитрий Мурашкин, это не первый выезд мобильной бригады: 1 мая медики работали в торговом центре «Огонек» (тогда вакцинировались 15 человек), 3 мая – в «Мегаполисе» (21 человек). В целом на сегодняшний день в Шумерле и Шумерлинском районе привились порядка 3000 человек.



Шумерлинские медики планируют и далее практиковать работу мобильной лаборатории по вакцинации. Ближайшая планируемая дата – 25 мая возле магазина «Магнит» на «Камчатке».



«Работа мобильной лаборатории, — отметил руководитель медучреждения, — организована для тех, кто по каким-либо причинам не может прийти в больницу или сомневается. Эффект от выездной работы немалый — люди могут импульсивно принять решение о вакцинации и сделать это».



Импульсивное решение сделать прививку приняли и мы, корреспонденты газеты. Констатируем: через сутки ничего не болит, голова не кружится, никаких недомоганий не испытываем.



Безусловно, делать или не делать прививку – личный выбор каждого. Но наше мнение однозначно: если мы хотим, чтобы у нас выработался массовый иммунитет на заразу, вакцинация должна быть заботой общей.

Иван Никитин, пенсионер:

«В ближайшее время планирую поехать в санаторий, решил подстраховаться — сделать прививку от коронавируса. Как ни крути, здоровье — самое важное в нашей жизни! Узнал, что сегодня на площади работает выездной пункт. Это очень удобно!»

Маргарита Синева, пенсионерка:

«Прежде всего, думаю о близких, поэтому и приняла решение сделать прививку. Чтобы никто в семье не болел — ни дети, ни внуки. Хорошо, что медики в такой форме организовали прививочный кабинет. Всё быстро, без очередей… Спасибо им за это!»

Ольга Дмитриева.