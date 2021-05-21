Муниципалитеты Чувашии продемонстрируют свои лучшие практики на всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. В этом году количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трех до пяти, а общее количество победителей достигнет полусотни.



Ежегодно призеры конкурса награждаются дипломами Правительства РФ и денежной премией.

Так, победители из числа городских и муниципальных округов и поселений получат от 10 млн до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. К слову, общий фонд премирования в 2021 году составит 1 млрд рублей.



Отметим, что премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.



Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Его цель – выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта.

«Главная цель конкурса – выявить, поощрить, а затем распространить в регионах лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Выделенные номинации ярко отражают наиболее актуальные задачи. Приглашаем муниципальные образования широко распространить информацию о конкурсе и принять самое активное участие», — отметил председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.



Напомним, Чувашская Республика активно принимает участие в данном конкурсе. В 2018 году его призерами стали г. Чебоксары и Моргаушский район. В 2019 году — Сугайкасинское сельское поселение Канашского района.