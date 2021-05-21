На протяжении двух дней, 17-18 мая, в Шумерле проходили городские юнармейские игры «Зарница» и «Орленок». Свои умения, силу и скорость, слаженность действий, знание истории своей Родины в соревнованиях продемонстрировали 5 юнармейских команд школ города и Центра детского творчества.

В первый день команды принимали участие в творческом конкурсе, посвященном 80-летию трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в соревнованиях по строевой подготовке, в стрельбе из пневматической винтовки и плавании. По итогам первого дня уже проявились лидеры — юнармейцы школы № 1.



Это лидерство команде удалось удержать и во второй день, когда ребята соревновались в разборке и сборке автомата, в силовой гимнастике, в кроссе на 1000 м, в одевании ОЗК, проверяли свои силы в викторине на знание страниц истории Отечества. В итоге в группе зарничников за ними закрепилось 1-е место. На 2-м и 3-м местах, соответственно, оказались команды школ № 2 и № 6.

В старшей группе победителями стали орлята школы № 3, на втором месте – команда Центра детского творчества.



На торжественном закрытии игр ребят поздравили директор ЦДТ Елена Голованова, заведующая информационно-методическим центром отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерли Елена Багаева и ведущий специалист-эксперт по делам молодежи Екатерина Кириллова. В адрес юнармейцев прозвучало много добрых слов. Победителям как в командном, так и в личном зачетах были вручены грамоты отдела образования, медали и сладкие призы.

Победителям военно-спортивных игр предстоит защищать честь города на республиканских играх «Зарница» и «Орленок».

Татьяна Александрова.

В Шумерлинском районе юнармейские игры проходили 12-13 мая.

Школьники состязались в силе, ловкости, стрельбе, строевой выправке, в теоретических знаниях. Они продемонстрировали хорошую физическую форму и готовность защищать свою Родину.

На торжественном закрытии муниципального этапа игр «Зарница» и «Орленок» присутствовали военный комиссар г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, зам. главы администрации Шумерлинского района — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Татьяна Караганова и руководители общеобразовательных организаций.



По итогам всех конкурсов победителями в общекомандном зачете стали команды Юманайской школы им. С.М. Архипова по группе «Зарница» и Ходарская школы им. И.Н. Ульянова по группе «Орлёнок».



Источник: сайт администрации Шумерлинского района.