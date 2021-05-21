В День семьи открыты двери

15 мая, в Международный день семьи, Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в числе двух других таких центров Чувашской Республики всем желающим, а также тем, кто только задумывается взять ребенка в семью, предоставил возможность познакомиться с воспитанниками, условиями их жизни, учебы и отдыха.

Перед гостями и всеми собравшимися с приветственным словом выступила директор учреждения Татьяна Цапина.



В числе гостей в центре были и воспитанники воскресной школы при храме преподобного Серафима Саровского. Как отметила руководитель воскресной школы З.С. Удиванова, такая практика по благословению отца Силуана существует с момента основания воскресной школы уже около 30 лет. Они привезли для детей пасхальную радость — песни, стихи, танец и, конечно же, подарки. Юные зрители художественные номера встречали аплодисментами, а на слова «Христос воскресе!» дружно отвечали "Воистину воскресе!

"После концертной программы дети, проживающие в центре, направились на спортивную площадку, где гости могли с ними общаться в непринуждëнной обстановке.



Работники центра надеются, что, познакомившись с ребенком, люди получат возможность принять его на гостевое пребывание на время каникул, праздничных и выходных дней. И, как показывает практика, многие из них потом обретают семью.

Марина Ветликова.