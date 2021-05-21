Весна в одиннадцатом классе в последний раз дает звонок…

Сегодня во всех школах города и района прозвенит заливистый, немного печальный последний звонок. Безусловно, для выпускников это один из самых волнительных дней, ведь позади – беззаботные школьные дни, интересные уроки, впереди – расставание с любимыми одноклассниками и учителями. Да что уж говорить, впереди – неизвестность, полная надежд и планов, и взрослая жизнь с ее новыми требованиями.

По данным городского отдела образования, в этом году из всех школ выпускаются 124 одиннадцатиклассника, девятиклассников — 330, и для многих из них сегодняшний школьный звонок тоже звучит в последний раз. В Шумерлинском районе со школой попрощаются 9 одиннадцатиклассников и некоторые из 65 учащихся 9-х классов.

Ежегодно выпускники стараются сделать так, чтобы последние школьные дни были яркими и разнообразными, запомнились всем теплотой и дружескими шутками. В канун Дня последнего звонка мы побывали в школе № 6, где одиннадцатиклассники решили провести День детства – вспомнить, какими они переступили порог школы. Яркая одежда, детские прически, любимые игрушки сделали свое дело – день получился таким же веселым и беззаботным, как в раннем детстве.

Ребята с удовольствием поделились с корреспондентом своими чувствами, которые они испытывают на пороге новой жизни.

Антон Ефремов:

С одной стороны, немного грустно осознавать то, что мы покидаем школу, ставшую нашим вторым родным домом. С другой стороны — впереди много нового и это не может не радовать. Мы вступаем во взрослую жизнь с ее преимуществами и недостатками.

Школа подарила мне множество друзей, с которыми очень сложно расставаться. Уверен, мы все сохраним в сердцах самые теплые воспоминания.

Учителя нашей школы – самые лучшие. С 5 по 9 классы мы учились в кадетском классе и это способствовало укреплению во мне патриотических чувств. Поэтому я хочу поступить в военное учебное заведение, чтобы защищать свою Родину, чтобы люди чувствовали себя в своей стране в безопасности.

Спасибо педагогам за их кропотливый труд, а также родителям — Светлане Сергеевне и Николаю Виссарионовичу — за жизнь, поддержку, воспитание…

Выпускникам желаю, чтобы все поступили туда, куда они хотят. И всем-всем — крепкого здоровья, ведь это в жизни самое главное.

Дарья Прокопьева:

Помню, как я впервые переступила порог школы… Сначала очень боялась, но потом привыкла и со всеми подружилась. У меня отличные одноклассники: всегда помогут, поддержат… Очень всех люблю!

Грустно покидать школу, но я пока еще не отчетливо представляю, что уже больше не буду здесь учиться. Кажется, что все будет, как обычно, и меня будут встречать родные лица.

Интересуюсь гуманитарными науками, собираюсь поступать на филологический факультет. Всем учителям и классному руководителю говорю большое спасибо! Хочу поблагодарить и родителей, Эмму Федоровну и Валерия Николаевича, которые всегда меня поддерживают и учат правильно поступать.

Как и все, я чувствую волнение перед ЕГЭ, но думаю, что все будет хорошо. Ведь мы целый год усердно готовились, а учителя старались нас всему научить.

Стас Шмаков:

Буду скучать по общению с одноклассниками, по многочисленным друзьям, по нашим общим шуткам, по беззаботным и веселым дням. Грустно, что все это заканчивается…

Что касается будущей профессии, я пока выбираю между военным и инженерным направлениями. Первым меня заинтересовали родители — Алена Евгеньевна и Евгений Иванович. Кстати, очень признателен им за терпение, за то, что привили мне правильные жизненные ценности. А интерес ко второму направлению возник благодаря учителю математики и физики Любови Руслановне.

Желаю выпускникам сдать ЕГЭ на 100 баллов!

Екатерина Вавилина:

Немного волнительно, что в скором времени предстоит уехать из дома, адаптироваться к другому учебному заведению, к преподавателям. А ведь мы так привыкли к своим родным учителям… Благодаря одной из них, Альбине Валериевне, я очень полюбила информатику и математику и теперь хочу выучиться на программиста.

Школа нам предоставила немало возможностей для развития. Например, учитель физики Любовь Руслановна предложила мне поучаствовать во всероссийском конкурсе «Спутник», в котором я стала победителем и удостоилась путевки в «Артек».

Очень признательна своим родителям, Елене Владимировне и Валентину Ивановичу, которые все эти годы поддерживали меня как в моральном, так и в материальном плане и сейчас активно помогают в подготовке к экзаменам.

Всем выпускникам я желаю успехов, чтобы смогли справиться с волнением и сдали ЕГЭ на максимальные баллы.

Татьяна Александрова.