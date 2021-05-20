Жители Чувашии могут принять участие в марафоне «Новое знание»

Трехдневный просветительский марафон «Новое знание» стартовал сегодня в Москве. К крупнейшему образовательному онлайн-марафону можно подключиться из любой точки страны. Участие бесплатное и не требует регистрации, достаточно перейти на сайт: http://marathon.znanierussia.ru/

Уже завтра 21 мая в рамках Марафона на сайте российского общества «Знание» будет проведен открытый урок для студентов вузов.



Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и другие супер-спикеры выступят с интересными лекциями, расскажут о самых актуальных и ярких достижениях в России и мире, о людях, создающих будущее сегодня, а также обязательно ответят на вопросы.



Вообще в программе марафона — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов, а среди спикеров самые разные люди — Тимур Бекмамбетов, Владимир Познер, Татьяна Черниговская, Дмитрий Песков, Сергей Собянин и другие.



Не упускай крутую возможность для саморазвития, переходи по ссылке http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia и стань участником этого масштабного события!