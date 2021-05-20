В Чувашии запустили опрос о судьбе старого Дома правительства

Высказать свое мнение жители региона могут в группе «Чувашская республика» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что здание старого Дома правительства, которое расположено на площади Республики в Чебоксарах, пустует с 2011 года. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения. В конце апреля на совещании с участием Главы Чувашии Олега Николаева, обсуждались варианты его использования. В частности, рассматривается возможность реконструкции здания и дальнейшего использования.

Жителям Чувашии предлагают принять участие в опросе и решить, что может разместиться в стенах этого величественного сооружения.

Вариантов ответа несколько: один из учебных корпусов вуза, школа. больница, банки, офисы, музей, административное здание, площадка для проведения выставок, конференций и форумов, коворкинг-центр и общественное пространство. Также есть возможность предложить свой вариант.

чувашинформ.рф