Андрей Турчак: Единая Россия 19 мая направит в Госдуму законопроект о бесплатном подключении людей к газу

В документе прямо прописано – доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан. Это подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства 19 мая. «Рассчитываем принять его в весеннюю сессию, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее. Чтобы не осталось лазеек для злоупотребления, а подключение было максимально удобным и простым для людей», — сказал секретарь Генсовета Партии.

gazetazhizn.