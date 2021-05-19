Шумерлю посетила вице-премьер Алла Салаева

19 мая в Центре детского творчества состоялось совещание по реализации в 2022 году программы формирования комфортной городской среды в Шумерле. В совещании приняли участие вице-премьер Правительства республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева, первый зам. руководителя администрации Главы Чувашии – начальник Управления внутренней политики Николай Каргин, депутаты Госсовета республики Сергей Мельников и ЧГСД Виктор Горбунов, а также депутаты городского Собрания, руководители городских предприятий и учреждений, общественных организаций.

С основным докладом перед участниками совещания выступила зам. главы администрации Шумерли – начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова. Она рассказала о трех дизайн-проектах, по которым с 26 апреля по 30 мая ведется электронное голосование, о проводимой информационной работе среди населения и о помощи волонтеров. По данным на утро 19 мая, в онлайн-голосовании приняли участие порядка 2,5 тысячи шумерлинцев, это около 70 % от установленной планки. С большим отрывом пока лидирует проект благоустройства сквера им. В.М. Скаржевского.

О том, как важно участие горожан в выборе территории и в самой реализации проекта благоустройства, рассказала Алла Салаева. «Города развивают не деньги и не проекты. Города развивают сами люди», — отметила она. Показатель активности местных жителей — едва ли не основной при составлении рейтинга проектов. Если люди готовы внести свой вклад в реализацию, даже простым участием в голосовании, то и государство поддерживает такие муниципалитеты. «Сегодня шумерлинцы находятся на интереснейшем этапе — имеют уникальную возможность сформировать город под себя и своих детей, — обратила вице-премьер внимание участников совещания на необходимость широкого обсуждения проекта-победителя с населением. – Важно учитывать все мелочи: где поставить урну, фонарь или скамейку, чтобы в итоге людям было комфортно». Также Алла Салаева посоветовала обратиться к опыту других городов из разных регионов, чтобы взять от них самое интересное, передовое и при этом менее затратное.

В завершение конструктивной встречи глава администрации Валерий Шигашев поблагодарил Аллу Салаеву за внимание к проблемам Шумерли и реальную помощь, советы, основанные на большом личном опыте. Одним из примеров является начавшаяся на уровне республики работа по «перезагрузке» детского лагеря «Соснячок».

После совещания руководитель Минобразования республики посетили школу № 1.​ Вечером на школьном дворе состоялся традиционный итоговый фестиваль талантов, в котором приняли участие и дети, и их родители, и учителя. Особенно поразило зрителей исполнение песни «День Победы» сводным хором школы, к которому присоединились гости из Чебоксар и руководство города. Также были названы и отмечены наградами в номинациях учителя и ученики, отличившиеся в завершающемся учебном году. «Учителем года» признана Наталья Леванова, «Учеником года» — одиннадцатиклассник Павел Яковлев.​

​Наталья Игнатьева.