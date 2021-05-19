Чувашия присоединится к «Зеленому Марафону»

Забег в рамках федерального проекта «Зеленый марафон» состоится 5 июня во Всемирный день окружающей среды. В Чувашии мероприятие пройдет на территории Московской набережной.

«Наша республика известна среди гостей как один из самых чистых и комфортных для проживания регионов. Убежден, что бережное отношение к природе берет свое начало в наших традициях: жить в согласии с окружающей средой, с уважением относится к ее дарам», – подчеркнул руководитель региона.

Также Олег Николаев отметил, что жители Чувашии с большим вниманием относятся к защите окружающей среды, оперативно реагируют на несанкционированные свалки, вывоз мусора, активно предлагают идеи по использованию пластика и организации пунктов для сбора вторсырья.

Глава Чувашии пригласил жителей республики принять участие в забегах «Зеленый марафон» на 4, 2 или 10 км, а также в стартах по скандинавской ходьбе. При этом. он призвал соблюдать меры профилактики распространения коронавируса, несмотря на то, что мероприятие пройдет на свежем воздухе.

Для участия в забеге нужно предварительно пройти регистрацию на сайте проекта.

чувашинформ.рф