Путин поручил направить 10 млрд рублей на ремонт и оснащение педвузов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ближайшие два года направить дополнительно 10 млрд рублей из бюджета на капитальный ремонт и оснащение педагогических вузов. Соответствующее поручение по итогам послания главы государства Федеральному собранию опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства также попросил «уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей».

Кроме того, в предстоящие два года в вузах страны откроют ещё 45 тысяч бюджетных мест. Из них не менее 70 процентов — в регионах.

Отметим, вузы и ссузы Чувашии ежегодно выпускают порядка 14 тысяч студентов.

При этом в республике пока по-прежнему актуален вопрос нехватки специалистов в сферах образования, медицины, производства, сельского хозяйства, культуры и госуправления.

В связи с этим в этом году Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу составить прогнозный план потребности в профессиональных кадрах до 2025 года с перспективой до 2030 года. По поручению руководителя региона также актуализируют учебные программы, создадут профильные классы в школах, сформируют план приема на целевое обучение востребованным специальностям.