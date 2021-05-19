Кризис с отсутствием мест для захоронений может быть разрешен уже в этом месяце. Земельный участок площадью 1.8 га, напротив «старого» кладбища через объездную дорогу в районе АБЗ определен для размещения городского кладбища. Пройдены предварительные согласования с Лесхозом, Минприродой, Росреестром и рядом других профильных ведомств в части определения границ участка, его постановки на кадастровый план, отсутствия здесь природных источников, редких пород деревьев и т.д. Составлен схематичный план территории будущего кладбища. Транспортная доступность и удобные подъездные пути, ровный рельеф участка, редкие лесопосадки — все это благоприятствует окончательному определению места для захоронений. Кроме того, имеется возможность его дальнейшего расширения.



СПРАВОЧНО

На сегодняшний день есть выделенный участок под кладбище в районе поселка Дубовка. Но достаточная удаленность и отсутствие инфраструктуры вызвали массу нареканий у горожан, в связи с чем администрацией прорабатываются альтернативные варианты. В том числе, и расширение действующего.

Расширение действующего кладбища сопряжено с определенными сложностями. Земли находятся на территории Шумерлинского района, а лес — в собственности Гослесфонда.

На протяжении последних 9 лет ведутся процедуры согласования передачи участка по линии Министерства природы Чувашии и Федеральным агентством лесного хозяйства.

К решению вопроса подключены федеральные депутаты, но говорить о его скором решении пока не приходится. Кроме того, в адрес администрации поступили жалобы от жителей поселка Лесной, «настроенных» против расширения кладбища в сторону поселка.

gshum.cap.ru