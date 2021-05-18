14 мая в городе состоялась презентация биобиблиографического сборника «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны», составленного библиографами информационно-библиографического отдела городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги.

В книге 764 биографии, за каждой — своя судьба, своя история. В издание включены биографии, фотографии фронтовиков, их воспоминания, выдержки из писем и дневников, рассказы родных и близких, сочинения внуков, статьи из периодики, библиография. Обложку книги разработал художник Евгений Поляков, не первый год плодотворно сотрудничающий с библиотекой. В печать вышло пока три пилотных экземпляра.

Мы публикуем Список фронтовиков-шумерлинцев, героев биобиблиографического сборника «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны» и просим откликнуться родных и близких героев нашего сборника. Тел.: 2-33-02, 2-02-14, e-mail: ajgibibl2@mail.ru

Список фронтовиков-шумерлинцев

Источник: gshum.cap.ru