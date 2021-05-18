Педагог детского сада № 15 «Сказка» – призер Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»

17 мая в культурно — выставочном центре «Радуга» города Чебоксары состоялось награждение педагогов Чувашской Республики за участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Трудовой и боевой подвиг чувашского народа».

Среди 118 работ из Чувашии, Республики Татарстан, Ульяновской области успешно прошли тройную экспертизу на плагиатство и уникальность 46 работ, в число которых вошли 2 работы из города Шумерля. Педагог МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» Паксеева Вера Алексеевна приняла активное участие в данном конкурсе в номинации «Лучшее занятие (НОД)» и была награждена дипломом «Призер». Члены жюри отметили, что в данной работе впервые была затронута экологическая тема «Сбор трав» для солдат, и она признана одной из лучших.

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