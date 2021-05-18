18 Май

Педагог детского сада № 15 «Сказка» – призер Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»

 17 мая в культурно — выставочном центре «Радуга»  города Чебоксары состоялось награждение педагогов  Чувашской Республики за участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства  «Трудовой и боевой подвиг чувашского народа».

Среди 118 работ из Чувашии, Республики Татарстан, Ульяновской области успешно прошли тройную экспертизу на плагиатство  и уникальность   46 работ,  в число которых вошли 2 работы из города Шумерля. Педагог  МБДОУ «Детский сад  №15 «Сказка» Паксеева Вера Алексеевна приняла активное участие в данном конкурсе в номинации «Лучшее занятие (НОД)» и  была награждена дипломом «Призер».   Члены жюри  отметили, что  в данной работе впервые  была затронута   экологическая тема «Сбор трав» для солдат, и она признана одной из лучших.

gshum.cap.ru.

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *