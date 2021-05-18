К концу 2021 года в Чувашии заработает Единая информационная платформа управления данными

Положение о новой системе утвердило Правительство России. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Основная задача нововведения – улучшить качество и доступность для граждан государственных и муниципальных услуг. Платформа объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз, в том числе систематизирует данные Единого реестра юридических лиц, Единого реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

Сведения, которые содержатся в этих ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных. Обновляются они недостаточно быстро, а права доступа не объединены общими правилами. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами, а значит – и сам процесс оказания услуг.

В Чувашии активно работают над развитием единой государственной платформы управления данными в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Сейчас совместно с Минцифрой России прорабатывается проект обеспечения взаимодействия с единой федеральной платформой управления данными, а также использования компонентов федеральной инфраструктуры для создания региональной системы управления данными.

Это позволит в ближайшее время организовать развитие автоматизированной информационной системы Многофункциональных центров Чувашии в части преобразования документов и информации на бумажном носителе в электронную форму с сохранением их содержания и реквизитов.

чувашинформ.рф