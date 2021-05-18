Детские лагеря Чувашии готовы организовать безопасный отдых

В преддверии летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня, на базе детского лагеря «Волна» в Заволжье состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Чувашии под управлением заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой. Встреча прошла по поручению Главы Чувашии Олега Николаева.

В этом году детские лагеря будут заполнены на 75 %. Планируется, что в них отдохнут свыше 12 700 ребят. «Особое внимание уделяется безопасности детей. Нам необходимо организовать для них безопасный отдых и не допустить распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнула министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева. Не менее 70 % сотрудников детских лагерей должны быть вакцинированы. Также работники будут еженедельно обследоваться на COVID-19.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов рекомендовал руководителям лагерей принять оперативные меры по решению вопросов, связанных с вакцинированием сотрудников от COVID-19. Также он сообщил, что в ближайшее время запланировано проведение семинара с кураторами и медицинскими работниками, отъезжающими для работы в детские лагеря, с привлечением главных внештатных специалистов Минздрава Чувашии по профилям «педиатрия», «анестезиология и реаниматология», «инфекционные болезни» и специалистов Роспотребнадзора.

О рисках распространения коронавирусной инфекции рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская: «Если в детском лагере хотя бы у одного сотрудника или ребенка будет выявлена коронавирусная инфекция, мы, скорее всего, будем вынуждены превратить весь лагерь в обсерватор, где детям будет запрещено покидать комнаты. Чтобы избежать этого, нужно, чтобы в лагере работали вакцинированные сотрудники».

Надежда Луговская отметила, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическую экспертизу на соответствие новым санитарным требованиям прошли 96 % оздоровительных учреждений.

Не менее важен вопрос комплексной безопасности детей: в каждом лагере республики должна быть тревожная кнопка, необходимо строго соблюдать пропускной режим. Представители профильных ведомств рассказали о мерах, направленных на повышение уровня инженерно-технического оснащения лагерей, их антитеррористической защищенности.

Участники встречи обсудили и будущее преображение детских оздоровительных лагерей. «Недостаточно сделать ремонт, нужно подумать и над наполнением: у каждого лагеря должно быть свое «лицо», своя особенность. Он должен отвечать запросам и интересам ребят XXI века», — отметила министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева. Она предложила привлечь к обсуждению концепции развития того или иного лагеря школьников, которые наверняка смогут предложить немало интересных свежих идей.

чувашинформ.рф