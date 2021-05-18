В Шумерле завершились городские игры «Зарница» и «Орленок»

На протяжении двух дней, 17-18 мая, в Шумерле проходили городские юнармейские игры «Зарница» и «Орленок». Свои умения, силу и скорость, слаженность действий, знание истории своей Родины в соревнованиях продемонстрировали 5 юнармейских команд школ города и Центра детского творчества.

В первый день команды принимали участие в творческом конкурсе, посвященном 80-летию трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в соревнованиях по строевой подготовке, в стрельбе и плавании. По итогам первого дня уже проявились лидеры — юнармейцы школы № 1.

Это лидерство команде удалось удержать и во второй день, когда ребята соревновались в сборке и разборке автомата, в подтягивании и отжимании, в кроссе, в одевании ОЗК, проверяли свои знания в викторине на знание страниц истории Отечества. В итоге в группе зарничников за ними закрепилось 1-е место. На 2-м и 3-м местах соответственно оказались команды школ № 2 и № 6.

В старшей группе победителями стали орлята школы № 3, на втором месте – команда Центра детского творчества.

На торжественном закрытии игр ребят поздравили директор Центра детского творчества Елена Голованова, заведующая информационно-методическим центром отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли Елена Багаева и ведущий специалист-эксперт по делам молодежи Екатерина Кириллова. В адрес юнармейцев прозвучало много добрых слов. Победителям, как в командном, так и в личном зачетах, были вручены грамоты отдела образования и сладкие призы.

Т. Александрова.