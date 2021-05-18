18 Май

В России пройдет федеральный просветительский марафон «Новое Знание»

Масштабный марафон, который проведет Российское общество «Знание», станет отправной точкой для новых форматов работы общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

Образовательное мероприятие пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде с 20 по 22 мая.

Благодаря интернет-трансляции на сайте https://marathon.znanierussia.ru любой желающий из любой точки мира сможет принять участие в марафоне и получить новые знания.

В программе более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В рамках марафона также будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы.

Спикерами марафона «Новое знание» выступят более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.

Будь в тренде! Знакомься с достижениями и историями, которые меняют мир.

Автор записи: anna

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