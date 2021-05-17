Чувашия стала лидером среди шести регионов, которые реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития

Реализация индивидуальных программ социально-экономического развития обсуждалась на заседании круглого стола в Москве. В его работе приняли участие члены трёх комитетов верхней палаты парламента и представители федеральных органов власти.

«На сегодняшний момент, с нашей точки зрения, из шести регионов мы с коллегами первой поставили Чувашию, лучший куратор Минпромторг. В регионе профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом. Сразу виден результат», — отметил Андрей Кутепов.

Одной из лучших практик участники круглого стола назвали создание частных индустриальных парков.

«В Чувашии мы провели дополнительную работу по промышленным предприятиям. Это порядка 46 проектов. Мы планируем использовать площади предприятий, которые не используются. Минпромторг вышел с инициативой поддержки частных индустриальных парков для десяти регионов, в том числе и Чувашии. В республике мы провели инвентаризацию существующих площадей на предмет организации технопарков и индустриальных парков с мерой поддержки на компенсацию инфраструктуры. Эти площади мы планируем использовать под реализацию 21 проекта», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.

На заседании обсуждалась ситуация в шести регионах из десяти, эффективность реализации ИПСЭР остальных четырёх регионов рассмотрят на очередном круглом столе.

чувашинформ.рф