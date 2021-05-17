Последние звонки пройдут в школах Чувашии в традиционном формате

Об этом сообщила сегодня заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Алла Салаева на еженедельной планерке в Доме правительства

«В этом году в республике последний звонок прозвенит для свыше 12,4 тысяч девятиклассников и свыше 5,6 тысяч одиннадцатиклассников, — рассказала Алла Салаева. — 24 мая стартует ОГЭ по русскому языку для девятиклассников. В связи с этим последние звонки в нашей республике, как и по всей стране, будут проходить 21 и 22 мая – на усмотрение самой школы. Праздничные мероприятия состоятся в традиционном очном формате, с соблюдением всех необходимых мер безопасности».

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что последние звонки должны пройти в максимально торжественной обстановке, при этом необходимо неукоснительно соблюдать меры безопасности.

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики