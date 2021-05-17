Питьевую воду получат порядка четырёх тысяч жителей пяти районов Чувашии

Речь идет о строительстве более 33 км водопроводных сетей, которые обеспечат питьевой водой более 3700 жителей 9 населённых пунктов Красночетайского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Шумерлинского и Янтиковского районов. Ранее они пользовались водой из нецентрализованных систем (колодцы, родники, привозная вода).

По поручению Главы Чувашской Республики Олега Николаева Минстрой проанализировал разработанные при участии средств жителей населенных пунктов девять проектов проектно-сметной документации на строительство систем водоснабжения. Общая стоимость строительства систем оценивается в более 173 млн рублей.

Ранее предложение о включении строительства указанных объектов водоснабжения в Республиканскую адресную инвестиционную программу направлено на рассмотрение Совета по инвестиционной политике Чувашкой Республики. После получения одобрения на выполнение строительно-монтажных работ будут направлены необходимые средства из республиканского бюджета.

Справочно:

На территории Чувашской Республики 80% населения обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, при этом городское население на 95%, сельское — только на половину (51%). Из 300 муниципальных образований 63 поселения не обеспечены централизованными системами водоснабжения.

Первоисточник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики