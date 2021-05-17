Об ответственности за сохранность объектов культурного наследия

В действующее законодательство в области охраны объектов культурного наследия с каждым годом вводятся ключевые новации, позволяющие поставить работу по предупреждению и пресечению правонарушений в указанной сфере на качественно новый уровень. При этом именно за нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия предусматриваются самые крупные в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штрафы — до 60 млн руб.



Самым распространенным нарушением является проведение работ на объектах культурного наследия без соответствующего разрешения и задания на проведение таких видов работ, выданного Минкультуры Чувашии. Например, постановлением судьи Ленинского районного суда г. Чебоксары по делу об административном правонарушении от 30 ноября 2020 г. руководитель организации был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.



Также одним из распространенных нарушений является неосуществление правообладателем расходов на содержание объекта культурного наследия и на поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Так, постановлением судьи Шумерлинского районного суда по делу об административном правонарушении от 29 марта 2021 г. правообладатель объекта культурного наследия был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Кроме того, на практике часто встречаются нарушения в виде отсутствия информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.

Также статьей 243 Уголовного кодекса Российской Федерации определена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.



В Минкультуры Чувашии работает телефон «горячей линии» по вопросам соблюдения законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Граждане могут дистанционно проконсультироваться по интересующим их вопросам в этой области. Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 8 до 17 часов (с перерывом на обед с 12 до 13 часов) по телефону 8(8352) 64-22-32.



Источник: Минкультуры Чувашии.