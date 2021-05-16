Скоростная трасса М-12: этапы масштабного строительства

На страницах газеты в номере от 30 апреля мы рассказали о начавшемся строительстве скоростной автомагистрали М-12 транспортного коридора «Европа — Западный Китай», шестой этап которого проходит через Чувашию и, в частности, через Шумерлинский район. В материале о грандиозной стройке на наши вопросы ответили представители чебоксарского филиала «Автодора» — заказчика строительства М-12 на территории Чувашии. Мы пообещали выехать непосредственно на объект. Что мы в прошедший вторник и сделали.



Место дислокации штаба производственной базы масштабного проекта на территории Шумерлинского района расположилось близ деревни Дубовки Большеалгашинского сельского поселения (519-й километр). Месторасположение на шумерлинской земле выбрано не случайно – именно территорию нашего района строительство дороги коснется в полной мере.



В том, что это по-настоящему гигантская стройка, мы убедились с первых же минут нахождения на объекте. Производственная база, представляющая собой немалый по площади строительный город, впечатлила! Судите сами – на территории возведено здание штаба общей площадью более 2000 кв. м. По проекту, как мы выяснили, в нем разместятся конференц-зал на 120 человек, рабочие места для руководства шестого этапа строительства скоростной автомагистрали, кабинеты для сотрудников проектной группы, для представителей заказчика, подрядчика и «Стройконтроля». В здании штаба предусмотрен и медицинский пункт с амбулаторией на 20 коек, которую при необходимости можно будет использовать как временную карантинную зону. «Под ключ» двухэтажное здание штаба будет готово ориентировочно к июню.



Некоторыми подробностями стройки с нами любезно поделился Евгений Думак, прораб СУ 967, ведущего на объекте дорожно-строительные работы. «На сегодняшний день полным ходом идет строительство производственной базы: кроме возведения главного здания штаба, уложены фундаменты под строительство общежития для рабочих и сотрудников ИТР, столовой. В ближайшем будущем на территории также разместятся асфальтобетонный завод, ремонтные мастерские (каркас огромного ангара для ремонта техники уже возведен), лаборатория и лабораторные посты, площадка для хранения инертных материалов, другие необходимые для жизнедеятельности производственной базы объекты. В будущем на территории будет базироваться и организация по строительству мостов. Безусловно, прилегающая территория будет должным образом озеленена и благоустроена».



На сегодня в строительстве задействовано порядка ста шестидесяти специалистов, активно трудившихся в момент нашего приезда. Часть из них — местные жители и жители близлежащих городов Чувашии, часть – жители других регионов. Прорабы, мастера, рабочие, экскаваторщики, машинисты, бульдозеристы, водители и другие специалисты трудятся вахтовым методом – в основном месяц через месяц. Живут строители магистрали пока в вагон-городке, расположенном тут же.

На данном этапе строительства дороги, разъяснил прораб, разрабатывается лесной массив, корчуются пни, снимается почворастительный слой. Полным ходом идет разработка карьеров, поставка инертных материалов (бетона, песка, щебня и др.).



На день нашего посещения на подъездных путях еще было сыровато, а в грязь в карьер заехать сложно. «Распутица долго не давала в полном объеме приступить к выполнению работ по отсыпке земляного полотна, — продолжил Евгений Думак. – грунты все намокли. Только после подсыхания основания можно будет снимать плодородный слой и затем уже сооружать земляное полотно и класть дорожную одежду».

Максимальная часть работы, отметил прораб, будет проделана в летний период. До осени планируется проложить порядка 10 км дорожного полотна. Напомним, всего по территории Шумерлинского района протяженность автодороги М-12 составит 26 км, по Чувашии – 94 км.

Разумеется, это не последний наш репортаж с места событий. Газета по возможности будет следить за всеми этапами масштабного строительства.

Справочно

Идея магистрали, связывающей Европу и Китай, возникла еще в нулевых годах. Торговые отношения Старого Света и КНР стремительно развивались, обороты росли. Товарами приходилось обмениваться по морскому пути в течение 45 суток. После строительства автомобильного коридора путь должен сократиться в 4,5 раза — до 10 суток. Масштабы проекта сравнивают со строительством Суэцкого канала, Транссибирской магистрали и тоннеля под Ла-Маншем.

Ольга Дмитриева.