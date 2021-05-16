И стала Шумерля родной и близкой…

Подвигом человеческого долга и доброты назвал Юрий Бондарев в своей книге «Человек несет в себе мир» спасение воспитанников полоцкого Дома ребенка имени Самойловой. Герои этой книги в страшные годы войны жили в нашем городе. В Доме ребенка воспитывалось 60-70 детей в возрасте от 1 месяца до 3,5 лет. Заведующей работала Полина Сергеевна Дракина.

… С первых дней войны Полоцк подвергался страшным бомбежкам. Для эвакуации Дома ребенка городские власти выделили четыре грузовые машины. Жители города собрали в дорогу продукты, деньги, вещи… Детей, всего их было 87, в том числе 20 грудничков, быстро собрали и разместили по машинам. Начался трудный и долгий путь на восток.



Грузовики медленно продвигались с наступлением темноты. Малышей расположили в кузове на сене, а взрослые по очереди ехали на бортах и шли пешком, потому что в машинах места всем не хватало. Дорога — это горящие деревни и переправы вброд… Неоднократно машины попадали под обстрел фашистских самолетов. А дорога шла дальше на восток. Из Горького до Чебоксар добрались по Волге на пароходе «Вера Засулич». И где бы ни останавливались детдомовцы, жители и воинские части снабжали их продуктами и вещами.



К нам в Шумерлю полочане добрались только осенью, в сентябре. Весть о необычных эвакуированных мгновенно собрала на вокзале чуть ли не всех горожан. Люди несли с собой овощи, фрукты, творог, молоко. Там же, на вокзале, прошел стихийный митинг, а потом шумерлинцы разобрали малышей и на руках понесли в специально освобожденное для Дома ребенка помещение детского сада, что располагалось около детской больницы. Местные власти и простые жители окружили маленьких новых жильцов заботой, делились с ними всем тем, что имели сами.



Самые лучшие врачи города по первому зову приходили на помощь. Было тяжело: Галя Филипенок так ослабла, что ее постоянно держали в вате, словно птенца. У трех работниц были грудные дети, и молодые мамы своих детей перевели на искусственное вскармливание, а грудью кормили их более слабых ровесников.

Постепенно, благодаря неустанным заботами руководства детдома и помощи шумерлинцев, Дом ребенка окреп, со временем обзавелся небольшим подсобным хозяйством, с коровой и свиньей.



Весной 1945 года только на пятом году своей маленькой жизни сделала свой первый самостоятельный шаг Лорочка Шиманская. А потом было 9 мая — самый счастливый день за почти четыре долгих года войны. Все мыслями были уже в Полоцке… Несколько томительных месяцев ожидания и, наконец, в начале осени было получено разрешение на возвращение в Белоруссию. Трудным было расставание всех обитателей Детского дома с приютившим их городом, ставшим для каждого родным и близким.

Подготовила Л. Чиркова, директор городского архива.