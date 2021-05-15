ФК «Шумерля-ШЗСА» вступил в борьбу за кубок

Администрацией города, администрацией футбольного клуба, партнерами в этом году было принято решение принять участие в межрегиональных спортивных соревнованиях по футболу среди мужчин в рамках зонального этапа Кубка среди любительских команд Межрегионального футбольного союза «Приволжье» сезона 2021 года.

В этом сезоне в Кубке МФС «Приволжье» принимают участие 16 любительских команд из Мордовии, Марий Эл, Саратова и Саратовской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Ижевска, Тольятти, Пензы, Ульяновска и Чувашской Республики.



Игры 1/8 финала начались 12 мая и продлятся до 14 июля. ФК «Шумерля-ШЗСА» в групповом розыгрыше за выход в ¼ финала (группа А) встретится с такими командами, как ФК «Сызрань-2003» (Саратовская обл.), ФК «Дорожник» (Каменка, Пензенская обл.), ФК «Сокол-М» (Саратов).



В первый день игр шумерлинцы в выездном матче встретились с командой ФК «Сызрань-2003». Интрига результата матча равных по игре команд оставалась практически до конца второго тайма. Во втором тайме хозяева поля смогли забить единственный мяч матча в ворота шумерлинской команды. Но это не повод для разочарования – все игры впереди. Следующий отборочный матч с участием ФК «Сокол-М» шумерлинский клуб будет принимать у себя 26 мая.



Администрация Шумерли, партнеры футбольного клуба — корпорация «Проект-техника», индивидуальный предприниматель Литвинчук Е.Н., футбольная общественность города желают команде и тренерскому штабу удачного выступления на всероссийских соревнованиях!



А. Железин, начальник отдела ФКСиТ администрации г. Шумерли.