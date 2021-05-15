С любовью к прошлому

В этом году заслуженному деятелю чувашской этнокультуры, краеведу-исследователю, мастеру резьбы по дереву Анатолию Пояндаеву исполнилось 60 лет. Возможно, дата рождения наложила свой отпечаток на всю дальнейшую судьбу этого неутомимого человека, ведь появился он на свет в д. Пояндайкино 9 мая – в День Победы. И не удивительно, что Анатолий Никанорович по-особому, более осознанно чувствует и видит героические страницы истории страны. Открывая через архивные документы и исторические сведения суть и значение происходившего в те годы, он погружается в них полностью, будто проживает сам, пропуская боль и тяготы родных и близких людей, воевавших за освобождение родной земли, через себя.

Однажды краевед от руки переписал в отдельную тетрадь фронтовые письма родственника, хотя мог сделать просто ксерокопии, и настолько был проникнут, словно сам был автором тех строк, участником и очевидцем войны. Понятно, почему городские встречи с его участием всегда проходят в особой атмосфере, здесь никто не остается равнодушным. Вокруг Анатолия Пояндаева собираются единомышленники, заинтересованные историей родного края люди, появляются проекты, позволяющие раскрыть неизвестные для современника страницы прошлого. В реализации этих проектов часто Анатолию Никаноровичу приходит на помощь Шумерлинское отделение Чувашской республиканской общественной организации «Пограничное братство», в котором состоит бывший пограничник. А.Н. Пояндаев отмечен знаком «Отличник пограничных войск».

Один из проектов, инициатором которого стал краевед, — создание музея под открытым небом «Сурский оборонительный рубеж». Это он вдоль Суры опытным взглядом краеведа-исследователя обнаружил возможные места оборонительных сооружений. Более подробное изучение местности с краеведом Н.О. Кондратьевым подтвердили предположения. Сегодня музей является одним из часто посещаемых туристических мест шумерлинского края.



По велению сердца, радея за то, чтобы подрастающее поколение прикоснулось к правдивой истории военных лет, А.Н. Пояндаев стал вести поисковую работу, активно вовлекая в это дело молодых. Благодаря совместной слаженной работе с руководителем музея школы № 3 Л.И. Лермонтовой в 2013 году старшеклассники школы приступили к восстановлению одного из участков оборонительного рубежа. Отсюда берет начало поисковое движение школы, которое сегодня довольно успешно развивается.



В поисковой деятельности, в ведении археологических исследований равных Анатолию Пояндаеву специалистов в нашем крае, наверное, нет. В ходе раскопок, проведенных им на территории Шумерлинского района, были обнаружены археологические памятники раннего железного века первой половины I тысячелетия нашей эры на территории д. Шумерли и второй половины II тысячелетия до нашей эры, I-II веков нашей эры на территории Большеалгашинского городища. Анатолий Никанорович принимает активное участие и в ежегодных археологических экспедициях под руководством ученых Чувашского государственного института гуманитарных наук как на территории республики, так и за её пределами.



Результатом неутомимого и увлеченного труда краеведа стал созданный им этнографический музей верховых чувашей в родовом доме в д. Пояндайкино. Комнаты его деревенского дома заполнены экспонатами — предметами чувашского быта. Многие предметы старины принесли сюда односельчане, сам Анатолий Никанорович из различных поездок никогда не возвращается с пустыми руками. Музей в 2017 году Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики включен в карту-путеводитель «Чувашия туристическая».



Старинные предметы, вышивка и украшения, экспонаты деревянного зодчества нашли свое место в музее Анатолия Никаноровича. Не менее ценные материалы хранятся и в личном архиве исследователя. Это и фотографии прошлых лет, документы, письма, материалы о репрессированных жителях родной деревни и многое другое.



Благодаря стараниям шумерлинского краеведа пополняется экспонатами и городской музей, в том числе уголок «Сурский рубеж». Анатолий Пояндаев является инициатором создания в музее диорамы «Комбат Уруков». В 2020 г. он был единогласно назначен заместителем председателя Совета историко-краеведческого музея Шумерли. Также Анатолий Никанорович является председателем Шумерлинского городского отделения Чувашского национального конгресса.



Свои исследования краевед доводит до широкого круга читателей. Им написано множество статей, изданы книги и брошюры, такие, как «Исследователь и хранитель старины» (2012 г.), «Эпир кẽнекеллẽ çынсем мар…» ( 2014 г.) , «Коминтерн (Пушхут) поселокẽн кẽске историйẽ» (2014 г.), «Пояндайкинская 8-летняя школа в фотографиях» (2015 г.), «Стройучасток» (2015 г.), «Эскетен – ман çуралнặ çẽршывặм» (2014 г.) и другие.

На республиканском уровне шумерлинский краевед смело заявил о себе в 2003 году в первом республиканском конкурсе родословных схем, который проводил Чувашский национальный конгресс. Наш земляк, ныне член чувашской народной академии наук и искусств, руководитель секции генеалогии, представил тогда на суд жюри большой обобщенный материал о родословной своей семьи «Паянди», где были отмечены родственники аж с 1645 года со стороны как матери, так и отца. В процессе составления родословной Анатолий Никанорович вместе с делегацией ездил даже в Дагестан в поисках своих корней. Несмотря на явное преимущество работы шумерлинского краеведа на конкурсе, возник нюанс: председатель жюри В. Станьял не мог поверить, что такую огромную исследовательскую работу провел обычный плотник. Именно так отметил себя Анатолий Никанорович в графе «профессия» на конкурсной работе.



После службы в армии Анатолий Пояндаев учился в Казанском ремесленно-художественном училище на отделении народно-художественных промыслов, обучался резьбе по дереву. По окончании устроился работать на комбинат автофургонов в экспериментально-конструкторское бюро технологом, разработчиком сувениров и опытных образцов мебели. А занятия по передаче своих знаний и умений подрастающему поколению он начал проводить в 1985 году. Три года в пионерском лагере «Восход» он вел кружки «Юный скульптор», «Резьба по дереву», «Умелые ручки», «Меткий стрелок». Все последующие годы он так или иначе работал с молодежью. И сегодня Анатолий Никанорович — частый гость образовательных организаций, библиотек. В воскресной школе при храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова он ведет кружок резьбы по дереву. Ему есть что передать детям.



Благодаря таланту и трудолюбию мастером создано немало интересных работ, отражающих образ родного края, его людей, природу.

А.Н. Пояндаев остается верен себе, своим ценностям и идеалам, он неуклонно следует за своей путеводной звездой. А значит, хранитель истории и культурного наследия нашего края еще не раз порадует нас новыми открытиями.

Марина Ветликова.