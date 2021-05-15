Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе, уважению. Именно в семье родители шаг за шагом ведут своих детей ко взрослой жизни – оберегая и наставляя. К сожалению, не все родители становятся надежной опорой для ребенка. Иногда случается так, что родная семья оказывается неспособной обеспечить ребенку полноценное развитие и воспитание. И в таких случаях для детей лучшим вариантом будет, если к ним на помощь придет приемная семья.

Супруги Тениковы, проживающие в п. Волга Шумерлинского района, стали опорой для пяти приемных детей.

Сергей и Наталья создали свою семью в 1997 году, а спустя год стали родителями. Дочь Кристина после школы получила профессию медработника в медицинском колледже г. Чебоксары, в настоящее время обучается на 2 курсе медфака ЧГУ им. И.Н. Ульянова. А младшей дочери Тениковых, Милане, 5 лет, она пока воспитанница детского сада. Но так сложилось, что в этой семье выросли и трое детей – приемных. А в настоящее время в доме Тениковых нашли тепло и понимание еще двое мальчишек.



Не все семьи могут решиться на такой серьезный шаг – взять детей на воспитание. Барьером в этом могут стать как боязнь генетики приемных детей, невозможность членов семьи принять, полюбить их, так и неверие в свои силы и возможности. Ведь дети, оставшиеся без попечения взрослых, зачастую бывают с психологическими травмами, педагогическими упущениями и проблемами со здоровьем.



Тениковы не побоялись предстоящих трудностей. Для них примером и наставником в этом деле стала мама Натальи, Галина Николаевна Виссарова. Она всю жизнь проработала в Саланчикской коррекционной школе, учила детей швейному делу. В 90-е годы одна из первых начала брать детей, которых некому было забирать, на летние каникулы домой.



«Мы росли вместе с ними, — говорит Наталья. – Одна из девочек до сих пор живет с мамой, на работу ездит в Шумерлю. А в 2000 году я уже сама стала временным опекуном. Образ мамы, воспитывающей приемных детей, всегда был у меня перед глазами. Я уже знала их особенности, понимала, с чем могу столкнуться, и была готова с этим работать. В 2012 году мы получили статус приемной семьи".



Наталья Теникова родом из п. Ульяновское, после окончания Саланчикской средней школы выучилась на продавца, швею-вышивальщицу, чуть позже получила высшее юридическое образование. Как отмечает Наталья, юридические знания помогают ей решать многие вопросы, касающиеся прав приемных детей. Тениковы делают все от себя зависящее, чтобы в спорных моментах отстоять права детей, помочь им легко и безболезненно влиться во взрослую жизнь. «Когда настало время у нашей приемной дочери получать жилье, была запущена процедура предоставления жилплощади по месту её прописки – в одной из деревень соседнего района. Уже и средства были выделены на строительство дома. Но как наша девочка жила бы в почти чужой для себя местности? Чем бы там занималась? Она не хотела уезжать туда, — рассказывает приемная мама. — Мы с мужем поехали к главе местной администрации, и нам удалось остановить эту процедуру. В итоге выделенные средства были возвращены, а мы приложили все усилия, чтобы ей предоставили жилье в Шумерле, и нам это удалось. Она сейчас проживает в городе, к нам приезжает почти каждые выходные".



Однако в подростковом возрасте, на пороге совершеннолетия, молодые стремятся проявить самостоятельность, выйти из-под опеки. Немало случаев, когда они попадают под влияние мнимых доброжелателей. Тениковы принимают любые решения своих приемных детей – несмотря на то, верные они или ошибочные. Супруги не устают напоминать детям, выросшим и маленьким, что ошибаться могут все, и за ошибки их не перестанут любить и принимать такими, какие они есть. «Как бы там ни было, они очень нуждаются в теплоте, во внимании и в заботе, и мы стараемся восполнить этот пробел в их жизни», — говорит Наталья.



«Мы специально не искали детей, чтобы взять в семью. Кого нам доверили, мы тех и приняли", — говорят приемные родители. И мальчики, которые сейчас растут в семье, сами их нашли. Вернее, на Тениковых вышел с предложением взять двух братьев орган опеки и попечительства одного из районов республики. Конечно же, не сразу дается решение взять детей на воспитание, ведь это повлечет за собой изменение всего жизненного уклада семьи. «Звонок поступил к нам летом, во время сенокоса. Я собирала сено и представляла себе этих детишек по описаниям. Удивительно, но дети оказались точно такими, какими я их себе представляла, — вспоминает Наталья. – Настораживало то, что младшему на тот момент было всего 4 года. В голове возник вопрос: справлюсь ли? и понимание того, что будет тяжело».



Тениковы все-таки не испугались будущих трудностей, и братья вот уже третий год живут в их семье. Конечно же, как и предполагалось, много сил пришлось вложить в мальчишек, чтобы привить им правильные навыки ухода за собой и поведения. Пробелы в воспитании, диагнозы заболеваний детей не мешают супругам с любовью заботиться о них. И старания не проходят даром, результаты семейного воспитания уже налицо. «Если раньше старший брат был весь зажатый, закрытый, то сейчас он начал раскрываться, расправились плечи, поднялась выше голова. Как красиво он стоял на школьной линейке 1 сентября", — вспоминает первый день нового учебного года Наталья. Мальчик учится в Саланчикской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мама его каждый день отвозит туда на машине, а после занятий — привозит. А младшего братика и дочь Милану она возит в 19-й детский сад в Шумерлю. Здесь мальчик посещает специальную группу для особенных детей, где с ними, кроме воспитателя, занимаются логопед и психолог. Тениковы с большой благодарностью отзываются о работниках Саланчикской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и работниках детского сада № 19, считают их вклад в воспитание мальчишек значимым и весомым.



Роль супруга в воспитании детей также заметна и ощутима. Братья тянутся к главе семьи, любят вместе с ним возиться с техникой. Сергей работает в сфере пассажирских перевозок, является старостой поселка, депутатом Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения. Совместно с активистами поселка, администрацией сельского поселения он принимал самое непосредственное участие в создании противопожарного водоема в рамках инициативного бюджетирования. В планах – провести водоснабжение, так как половина поселка сидит без воды. К депутату обращаются жители для продвижения и других важных для поселка вопросов. Тениковы с сожалением отмечают, что в поселке нет никаких социальных объектов — ни клуба, ни библиотеки. «У нас трое детей, и мы с ними с удовольствием ходили бы на любые культурно-досуговые мероприятия. В других деревнях на базе клубов работают различные кружки как для детей, так и для взрослых, проводятся мероприятия. А ведь участие в подобных мероприятиях стало бы для наших детей еще одним способом для успешной социализации», — говорят супруги.



Отрадно, что в наше непростое время есть семьи, которые воспитывают не только своих детей, но с удовольствием отдают заботу, внимание и любовь ребятишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Марина Ветликова.