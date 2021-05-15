Поздравление с Международным Днём семьи

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Международным днём семьи – праздником, олицетворяющим доброту, душевное тепло, свет и любовь!

Прочная, дружная семья дает ощущение твердой почвы под ногами, укрепляет силы, помогает нам двигаться вперед, созидать и развиваться, зная, что на земле есть люди, всегда готовые поддержать и в радости, и в печали, несмотря ни на какие преграды и условности. Неразрывные семейные узы наполняют нашу жизнь радостью, сохраняют веру и вселяют надежду на лучшее.

В Чувашии свято чтут традиции воспитания детей в духе уважения к старшим, патриотизма, гармонии с окружающим миром. Демографическая политика в республике нацелена на всемерную поддержку материнства и детства, укрепление института семьи.

Я желаю вам большого семейного счастья, взаимопонимания и любви, крепкого здоровья, бодрости духа, удачи в добрых начинаниях. Берегите свою семью!

С уважением, генеральный директор ООО «ОЖДХ» В. Горбунов.