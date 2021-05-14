14 мая стартует социальный проект «Наш общий день рождения»

День рождения – самый любимый праздник детства. В этот день все взрослые стараются подарить незабываемый праздник детям, окружить их теплом и любовью. Но есть дети, обделенные заботой и вниманием близких людей.
В детских домах нашей республики воспитывается 128 детей-сирот, нуждающиеся в семейном устройстве. Для полноценного развития им необходимы поддержка и понимание. Для этого в республике запускается социальный проект «Наш общий день рождения».
Участником проекта может быть каждый, кто родился с ребенком в один день и желает поздравить его в их общий День рождения.
Вам нужно лишь зайти на страничку в Instagram @opeka21chuv и узнать, кто из тех, кому не хватает тепла, появился на свет в один день с Вами. Задуйте вместе свечи на праздничном торте и идите по жизни помогая друг другу, рука об руку!
Информация о местонахождении детей — по тел. 8(8352) 64-21-83.
В наших силах сделать чудо — подарить немножко своей доброты и внимания детям, волею судьбы оставшихся без попечения родителей.
Министерство образования и молодежной политики
Чувашской Республики.
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