14 мая стартует социальный проект «Наш общий день рождения»

День рождения – самый любимый праздник детства. В этот день все взрослые стараются подарить незабываемый праздник детям, окружить их теплом и любовью. Но есть дети, обделенные заботой и вниманием близких людей.

В детских домах нашей республики воспитывается 128 детей-сирот, нуждающиеся в семейном устройстве. Для полноценного развития им необходимы поддержка и понимание. Для этого в республике запускается социальный проект «Наш общий день рождения».

Участником проекта может быть каждый, кто родился с ребенком в один день и желает поздравить его в их общий День рождения.

Вам нужно лишь зайти на страничку в Instagram @opeka21chuv и узнать, кто из тех, кому не хватает тепла, появился на свет в один день с Вами. Задуйте вместе свечи на праздничном торте и идите по жизни помогая друг другу, рука об руку!

Информация о местонахождении детей — по тел. 8(8352) 64-21-83.

В наших силах сделать чудо — подарить немножко своей доброты и внимания детям, волею судьбы оставшихся без попечения родителей.

Министерство образования и молодежной политики

Чувашской Республики.