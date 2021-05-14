Чувашия показала наибольший рост в рейтинге «Инвестиционной активности регионов» за апрель 2021 года в ПФО, переместившись с 56 на 15 место.

Это связано не только с выделением федеральных средств, но и с масштабным обновление парка сельскохозяйственной техники. С начала года аграриями Чувашии приобретено 323 единицы, это в 1,4 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Модернизация обусловлена льготными кредитами, возмещением до 40% стоимости приобретаемой техники из республиканского бюджета, а также широким использованием механизма федерального лизинга.

Рейтинг инвестиционной активности журнала «Инвест-Форсайт» основан на мониторинге информации о реализации инвестиционных проектов в регионах страны.

agro.cap.ru