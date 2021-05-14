Поддержанная Президентом идея «Единой России» о кешбэке за отдых детей начинает работать

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от партии «Единая Россия» Ольга Окунева сообщила, что Ростуризм подготовил документы, необходимые для старта программы кешбэка на летний отдых детей в лагерях и на базах отдыха.

«Единая Россия» находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе, — приводит слова Окуневой kp.ru.

Председатель движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая подчеркнула, что туристический кешбэк для детей будет пользоваться огромным спросом у россиян.

Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется получить не просто финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь, [что] он уже проверен и безопасен, — сказала Буцкая.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха. «Единая Россия» выступила с такой инициативой в марте.

Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, — сказал в послании парламентариям глава государства.

Кроме того, Владимир Путин предложил продлить действие программы «взрослого» туристического кешбэка на туры по России в размере 20% от стоимости путевки, а позже включил его в список поручений по итогам послания.

www.ridus.ru